Jérémy Perbet doet er nog jaartje bij: "Voor veel clubs is het dit seizoen nu of nooit om toe te treden tot profvoetbal"

Jérémy Perbet (37) weet van geen ophouden. De sluipschutter verlengde onlangs zelfs zijn contract bij Luik, zodat hij nog twee seizoenen onder contract ligt.

"Op basis van mijn prestaties van vorig seizoen is dit de logica zelve. Het is bovendien een mooie beloning van het bestuur voor mijn sterke prestaties, hoewel we helaas ons doel (promoveren naar 1B, red.) niet behaald hebben", vertelt Perbet aan de collega's van Walfoot.

De ex-speler van onder meer OH Leuven en KAA Gent heeft het prima naar zijn zin op Rocourt. "In het begin had ik even de tijd nodig om te acclimatiseren aan het amateurvoetbal. Eens ik aangepast was, heb ik snel mijn draai gevonden. We hebben de competitie in Eerste Nationale gedomineerd, maar vergaten het af te maken. Ook komend seizoen zijn we zeker gewapend om voor de titel mee te spelen. Al is er veel concurrentie, voor veel ploegen zal het dit seizoen nu of nooit zijn om toe te treden tot het profvoetbal."

Ook komend seizoen zal Perbet zijn doelpunten alweer met de regelmaat van de klok meepikken. "Als aanvaller ben je altijd afhankelijk van je medespelers. Het heeft altijd tijd nodig om automatismen te kweken, maar ik ben ervan overtuigd dat dat ook dit seizoen goed zal komen", besluit Perbet, die vorig seizoen 24 keer raak trof.