Réda Halaïmia komt terug op passage bij Beerschot: "Supporters verdienen het om op hoogste niveau terug te keren"

De 25-jarige Réda Halaïmia maakte in 2019 de overstap van MC Oran naar Beerschot. Na de degradatie liep zijn contract af en is hij een vrije speler geworden.

"Ik heb hier heel mooie momenten meegemaakt", vertelt Halaïmia over zijn periode bij De Ratten. "Dan denk ik natuurlijk aan de titel in 1B en dan dat mooie seizoen in 1A. Dat was fantastisch. Dan kwam de degradatie. Niets werkte vorig seizoen. Het nieuwe spelsysteem heeft ook niet geholpen."

Welke ook de oorzaken waren: de degradatie is wel een feit. "Het is triest om de club weer op het tweede niveau te zien belanden, maar ik ben zeker dat Beerschot snel zal terugkomen op het hoogste niveau van het Belgische voetbal. De supporters verdienen dat."

© photonews

Het is ondertussen ook de vraag waar de toekomst van Halaïmia ligt. De Algerijnse rechterflankverdediger zegt niet bij voorbaat 'neen' tegen een verlengd verblijf in België. "Mijn komst naar België betekende mijn eerste buitenlands avontuur en dit kampioenschap ligt me wel. We gaan alle voorstellen grondig bekijken en de juiste keuze maken."