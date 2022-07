OFFICIEEL: PSG versterkt zich met aanvaller van Reims

Paris Saint-Germain heeft Hugo Ekitike voorgesteld . Het leek eerst tot een definitieve transfer te komen, maar PSG huurt de aanvaller van Reims.

In die deal is wel een optie tot koop opgenomen, verdere details geeft PSG niet. Ekitike was gewild. Newcastle United had 40 tot 46 miljoen over voor de twintigjarige aanvaller, maar het talent gaf de voorkeur aan een binnenlandse transfer.

Ekitike speelde vorig seizoen 27 wedstrijden voor Reims en kwam daarin tot elf doelpunten. In Parijs gaat hij de concurrentie aan met onder anderen spitsen Mauro Icardi en Arnaud Kalimuendo.