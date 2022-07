Dost gaf er bijna de brui aan na rotseizoen bij Club Brugge: "Maar dat zou zonde geweest zijn"

Bas Dost werd met veel bombardie binnengehaald bij Club Brugge, maar hij belandde er de afgelopen twee seizoenen op de bank. De gereputeerde Nederlandse spits hing na het seizoen bijna zijn schoenen aan de haak.

"Dat heb ik overwogen. Maar dat wou ik niet, want het laatste seizoen heb ik weinig gespeeld. Daar hield ik niet zo'n fijn gevoel aan over en dan vind ik het zonde om zo te stoppen", vertelt hij in een interview met ESPN. "Plus het feit dat er nog heel wat inzit. Het is nu aan mij om te laten zien wat ik nog steeds kan."

Intussen tekende hij voor één seizoen bij FC Utrecht. Hij heeft dat gevoel wel al eens gehad. "De laatste keer dat ik dat gevoel had was in het eerste seizoen bij Heerenveen. Toen ketste een transfer naar Ajax af en stortte voor mijn gevoel de hele wereld in. Maar ja, dat zijn andere leeftijden, dan ben je nog een jong pikkie. Dan weet je nog allemaal niet hoe dat gaat, dan stort je wereld in en denk je dat je hele leven voorbij is. Maar ik heb inmiddels een zoon op de wereld gezet en dan besef je dat er heel andere dingen zijn, die nog veel belangrijker zijn. Voetbal is heel belangrijk, maar als ik naar huis ga, ga ik naar huis. En weet ik hoeveel waarde dat heeft."