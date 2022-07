🎥 Chelsea-speler verkwanselt een penalty op een wel heel knullige wijze

Chelsea speelde een oefenwedstrijd tegen Charlotte FC, een ploeg uit de MLS. Ze speelden 1-1 gelijk. Nadien trapten ze nog penalties.

In de penaltyreeks ontpopte Conor Gallagher zich tot schlemiel van de avond. Op een knullige wijze verkwanselde hij zijn penalty. Uiteindelijk won Charlotte de reeks met 5-3.

Chelsea lose on penalties to Charlotte FC



This kick from Conor Gallagher 🥴



(via @TNTSportsBR)pic.twitter.com/shcUlHqr01