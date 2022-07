Juventus wijst drie spelers de deur en het zijn niet de minsten

Arthur, Adrien Rabiot en Aaron Ramsey zitten niet bij de selectie van Juventus voor de oefentrip naar de Verenigde Staten. Het drietal mag zijn conclusies trekken.

Met de komst van Paul Pogba is er voor Rabiot geen plaats meer op het middenveld van de Oude Dame. De Fransman zag de bui ook al hangen en diende zelf een transerverzoek in. Al zou hij nu wel ontbreken wegens persoonlijke redenen.

Arthur is nog geblesseerd, maar speelt geen voorname rol meer in de plannen van trainer Massimiliano Allegri. Dat geldt ook voor Ramsey, die na een huurperiode bij Rangers FC met Juventus in gesprek is over de ontbinding van zijn contract.