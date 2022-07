Noah Ohio legt uit waarom hij voor Standard koos: "Vincent Kompany was niet blij"

Noah Ohio (19) maakte onlangs de overstap van RB Leipzig naar Standard. Na avonturen in Nederland, Engeland, Duitsland en Oostenrijk gaat de aanvaller nu de Belgische competitie ontdekken.

"Ik was van bij het eerste gesprek gecharmeerd door het project dat Standard voorstelde, maar daarnaast was het vooral de coach die me overtuigd heeft hierheen te komen. Ik kon ook kiezen voor Duitse of Engelse clubs, maar Ronny Deila duwde me in de richting van Standard."

Een van die Engelse clubs was overigens Burnley. Uiteindelijk moest de jonge Nederlander Vincent Kompany slecht nieuws brengen. "Ik heb met Kompany gesproken. Daarna heb ik hem ook laten weten dat ik voor Standard had gekozen. Hij was niet al te blij, maar ik had mijn keuze al gemaakt. Standard is de perfecte stap op dit moment van mijn carrière", aldus Ohio.

"De Belgische competitie is er een waar jonge spelers hun kansen krijgen. Ook dat was een van de redenen waardoor ik voor Standard koos. Loïs Openda (een vriend van Ohio, red.) vertelde me dat Standard een grote club met een fantastische aanhang is. En hij had gelijk: de sfeer in de wedstrijd tegen KAA Gent was fenomenaal. Persoonlijk ben ik op fysiek vlak nog niet op 100 procent, maar ik werk hard en ben fantastisch ontvangen door ploegmaats en staf."