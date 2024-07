Aanwinst Simic zegt of hij meteen klaar is voor basiselftal van Riemer

RSC Anderlecht opent de competitie tegen STVV. Jan-Carlo Simic is er alvast helemaal klaar voor.

De nieuwe competitie gaat van start, maar dat betekent niet meteen een feestje in het Lotto Park. Er zijn immers geen supporters voor het duel tussen Anderlecht en STVV dit weekend toegelaten. Die sanctie heeft paarswit nog achter zijn naam staan van vorig seizoen.

De thuisfans kunnen dan ook nog geen kennismaken met de 19-jarige Jan-Carlo Simic die voor 3 miljoen euro overgenomen werd van AC Milan.

Zijn integratie loopt ontzettend vlot, zo vertelt hij bij Het Nieuwsblad. “Ik had gedacht zeker een maandje nodig te hebben om me helemaal te integreren, maar ik voel me na twee dagen al helemaal thuis.”, klinkt het.

Familie in Brussel

“Ik werd meteen opgenomen in de whatsapp-groep, praat met iedereen, er is een goeie klik met de trainer... We staan zelfs al op een huis in de rand van Brussel. Ik kom hier wonen met mijn ouders en mijn 9-jarig zusje.”

Simic in het basiselftal van Riemer? “Ik voel me fysiek en mentaal 100 procent klaar. Ik begon de voorbereiding met AC Milan op 7 juli en daarvoor volgde ik ook vier weken lang mijn individueel programma. Als de coach me nodig heeft, sta ik er.”