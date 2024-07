📷 Youngster van Anderlecht verrast met transfer naar Belgische topclub

Vorige week maakte Steve Likebeli bekend dat hij RSC Anderlecht verlaat. Nu is duidelijk geworden welke Belgische topclub hem binnenhaalt.

Het was via sociale media dat Steve Likebeli bekendmaakte dat hij na 11 jaar vertrekt bij RSC Anderlecht. Over zijn nieuwe club repte de 18-jarige middenvelder nog niet.

"Na 11 jaar in de club te hebben gezeten, kondig ik met veel emoties mijn vertrek aan bij RSCA. Het was een moeilijke beslissing, maar het hoort bij het leven”, klonk het.

“Het is tijd voor mij om een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen. Ik wil in het bijzonder de club, de coaches, de kinesitherapeuten, de opvoeders en iedereen bedanken die in deze jaren aan mijn ontwikkeling heeft deelgenomen.”

De nieuwe ploeg van Likebeli is niemand minder dan Union SG, zo maakt hij nu bekend op Instagram. De Brusselaars zijn bezig met heel wat jonge talenten weg te halen bij andere topclubs.

Het ziet er naar uit dat Likebeli eerst bij de beloften van Union SG zal spelen, om zo klaargestoomd te worden voor de A-kern.