Brian Riemer doet straffe bekentenis: "Ik schaam me dood dat ik dat deed"

RSC Anderlecht staat voor het seizoen van de bevestiging. Al wordt dat voorlopig nog moeilijk, nu er nog volop aangekocht moet worden.

RSC Anderlecht zag in het tussenseizoen heel wat sterkhouders andere oorden opzoeken, maar vervanging is er nauwelijks al binnengehaald. De echte zomermercato van paarswit moet nog volop beginnen.

Brian Riemer ligt duidelijk wakker van de situatie. “Weet je wat ik denk? En ik hoop dat je het in hoofdletters schrijft: DE SPELERS ZIJN VERMOEID! En dat is een huizenhoog probleem in het voetbal. Er is géén tijd meer voor spelers om te rusten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De trainer van paarswit doet alvast een straffe bekentenis. “Ik schaam me dood dat ik Dreyer en Dolberg gepusht heb om vroeger uit vakantie te komen. Voetbal is in een richting geëvolueerd waar niemand nog rekening houdt met de spelers. En we schreeuwen met z'n allen: 'Entertain us'! Die jongens zitten stikkapot. Op een bepaald moment is de citroen volledig uitgeperst.”

Daar zijn de clubs echter wel mee schuldig aan, moet Riemer ook toegeven. “Uiteindelijk kijken de clubs naar hun eigen portefeuille”, zucht hij.

“Het maakt me triest dat er geen akkoord gevonden is over een nieuw competitieformat in België. Ik hoopte vooral dat de winterbreak behouden zou blijven én dat die puntenhalvering zou worden afgeschaft. Dat is en blijft onsportief.”