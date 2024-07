Beerschot stelt CEO en sportief directeur voor, vlak voor de competitiestart

Beerschot heeft Thorsten Theys aangesteld als nieuwe CEO. Benjamin Ehresmann werd ook voorgesteld als de nieuwe sportief directeur.

Beerschot is druk bezig op de transfermarkt, maar ook binnen de club worden er veranderingen doorgevoerd. Dat deelde de club op dinsdag mee.

De club stelt Thorsten Theys aan als nieuwe CEO. Hij was al actief bij Beerschot sinds april, toen begon hij als consultant. Vorige week startte hij als CEO.

'De afgelopen maanden werd een analyse gemaakt waaruit verschillende werkpunten zijn gekomen. Daar wil de club nu de volgende stap zetten om de gemaakte plannen uit te voeren en zo de structuren beter aan te passen op de uitdagingen die 1A brengen', klinkt het op de clubwebsite.

'Ehresmann wordt dan weer verantwoordelijk voor de sportieve werking. De 37-jarige Duitser neemt per direct de sportieve leiding over', gaat de club verder.

'Ehresmann heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het profvoetbal. Waaronder tien jaar bij de Red Bull Soccer Group in het management. Hij was head of scouting en recruitment voor Red Bull Leipzig en Scouting Director bij Red Bull New York en Philadelphia Union in de MLS.'