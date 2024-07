Transfer naar KV Mechelen heeft grote gevolgen voor Zinho Vanheusden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het zat er al een tijdje aan te komen en werd deze week officieel. Zinho Vanheusden is dit seizoen een speler van KV Mechelen.

KV Mechelen was er zelf heel trots op. Met Zinho Vanheusden hebben de Maneblussers een transfer om u tegen te zeggen binnengehaald.

Onze landgenoot wordt geleend van Inter Milan en in de deal is ook een aankoopoptie genomen. Nu alleen maar hopen dat Vanheusden gespaard blijft van blessures.

Ook analist Johan Boskamp is ontzettend opgetogen over het feit dat Vanheusden terug in België zal spelen en vindt de keuze voor KV Mechelen ontzettend straf.

“Een geweldige zaak”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Zowel voor KV Mechelen als voor Vanheusden zelf. Besnik Hasi is een godsgeschenk voor dat soort spelers.”

Het feit dat Vanheusden kan werken met Besnik Hasi zal volgens de Nederlander grote gevolgen hebben voor de speler.

“Hasi praat met ze, geeft ze vertrouwen en maakt ze beter. Als hij gespaard blijft van nieuwe blessures, ben ik zeker dat Hasi opnieuw een Rode Duivel zal maken van Vanheusden.”