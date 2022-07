'Manchester United zorgt voor terugkeer van absoluut clubicoon'

Vorig jaar trok Manchester United met Cristiano Ronaldo een clubicoon aan als speler en deze zomer geven ze een clubicoon een bestuurlijke functie.

Want volgens The Daily Mail krijgt ex-trainer Sir Alex Ferguson een rol binnen de club nadat hij eerder al niet-uitvoerend lid was van het uitvoerend comité (een symbolische functie).

De 80-jarige Schot was van 1986 tot 2013 trainer van Manchester United, won er 13 Premier League titels, twee Champions League-trofeeën en nog veel meer. Volgends de Engelse krant zal hij mee de krijtlijnen uitzetten binnen de jeugdopleiding, het stadion en de relatie met de supporters.

Ferguson en Ronaldo hebben een heel goede band met elkaar. Deze aanstelling kan weleens een charmeoffensief zijn van United om Ronaldo's transferwens te laten afzwakken.