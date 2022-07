Fans van Napoli blijven hopen: Dries Mertens met familie terug 'thuis'

Vorige week liet Napoli weten dat Dries Mertens volgend seizoen niet langer deel uitmaakt van de spelerskern.

De onderhandelingen sleepten lange tijd aan, maar uiteindelijk was het de voorzitter van Napoli die liet weten dat er geen deal gevonden werd. Het voorstel van de Zuid-Italiaanse club was 2,5 miljoen euro netto per jaar, met een contract voor twee jaar, maar Mertens ging er niet op in.

Nadat Kat Kerkhofs en Mertens op Tomorrowland waren keerden ze nu terug huiswaarts naar Napels. Plaatselijke kranten hopen dan ook dat er een nieuwe toenadering komt met de club.

Ook de fans van Napoli hopen dat Mertens volgend seizoen opnieuw voor de club zal spelen. Er werden al enkele geruchten genoemd, maar niks is concreet geworden.