Philippe Clement moet met Monaco voorbij PSV zien te geraken in CL-voorronde: "Vijf keer scoren tegen Ajax, wat een prestatie!"

Philippe Clement moet dinsdag met Monaco aan de bak in de voorronde van de Champions League. Tegenstander daarin is PSV, dat afgelopen weekend indruk maakte in de spectaculaire zege tegen Ajax (3-5).

"Wat een prestatie, vijf keer scoren tegen Ajax...", loofde Clement PSV tijdens zijn perspraatje. "Ik zag een PSV zoals we ze kennen: een geweldig colletief met veel ervaring en daaarnaast enorm veel aanvallende krachten. Toch zijn we vastbesloten om dit soort teams te kloppen." Voor AS Monaco zit de voorbereiding er helemaal op. Dinsdag komt PSV op bezoek in de voorronde van de Champions League, zaterdag gaat de Ligue 1 van start met een verplaatsing naar Strasbourg. "We hebben een heel zware voorbereiding achter de rug. Dat is ook wat nodig is om het volgende niveau te bereiken", benadrukt Clement.





