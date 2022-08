Philippe Clement focust opnieuw op de Ligue 1: 'De strijd om Europese plaatsen wordt nog zwaarder'

Na vorig seizoen met de Champions League met Monaco nipt te hebben gemist, bereidt Philippe Clement zich voor om het met Monaco dit jaar beter te doen in zijn eerste volledige seizoen als coach van Les Rouges et Blancs.

"Het is een langetermijnbeheer dat moet worden ingevoerd, dus ik moet een globale visie hebben op de komende weken voor het beheer van het personeel", begon Philippe Clement op een persconferentie, zich ervan bewust dat dit seizoen moeilijk zal zijn gezien de volgorde van de wedstrijden in Europa en in de competitie. "Het is iets wat ik ook heb meegemaakt in Genk en Brugge, toen ik in de Europa League speelde. Als je om de drie dagen wedstrijden hebt, kun je niet op elf spelers rekenen. Het lichaam moet zich ondanks alles aanpassen aan dit ritme. Het is aan ons om ons voor te bereiden zodat iedereen voor 100% op het veld staat."

Wat zijn de kansen van Monaco dit seizoen, na een sterke tweede helft van vorig seizoen onder Clement en uiteindelijk een derde plaats? "Het is een beetje vroeg om dat te zeggen, want elke club heeft nog drie en een halve week om transfers te doen", antwoordt Clement. "Wat in ieder geval duidelijk is, is dat Paris Saint-Germain iedereen ver voor is."

© photonews

"Er zijn andere teams die ook goede investeringen hebben gedaan, zoals wij. Het zal zeker en vast interessant worden en ik denk dat de strijd om Europese plaatsen dit jaar nog zwaarder zal worden."

Monaco speelt hun eerste Ligue 1-wedstrijd dit seizoen tegen FC Strasbourg, een solide tegenstander waartegen de Monegasken in het verleden al hebben geleden. "Tegen Strasbourg wordt het een grote uitdaging, want de statistieken laten zien dat AS Monaco het de afgelopen jaren moeilijk heeft gehad tegen dit team", gaf Clement toe. We zien binnenkort hoe de Belgische coach aan het seizoen begint. We wensen hem alle geluk toe.

🎙️ ‣ #RCSAASM À deux jours du début de notre reprise en @Ligue1UberEats , le coach @philippe_clemnt s'est exprimé devant les médias.La conférence de presse du coach ‣ https://t.co/bI4ZNM7TOX pic.twitter.com/LnjgvTmH1j — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 4, 2022