Duits international wordt beschuldigd van huishoudelijk geweld: zwangere vriendin verschillende keren in de buik geschopt

Commotie in de Bundesliga. De Duitse 12-voudige international Nico Schulz van Borussia Dortmund wordt ervan beschuldigd zijn vriendin geslagen te hebben terwijl ze zwanger was.

De 29-jarige linksback zou in 2020 huishoudelijk geweld gepleegd hebben tegen zijn zwangere vriendin. Hij zou haar verschillende keren in de buik geschopt hebben.

“De speler ontkent de aanklachten. Nico Schulz heeft ons laten weten dat hij zich met hulp van een advocaat gaat verdedigen tegen deze aantijgingen”, meldt de club in een verklaring. “De beschuldigingen, waarvan Dortmund pas door de media op de hoogte was gesteld, zijn schokkend. Dortmund neemt dit zeer serieus en distantieert zich van iedere vorm van geweld. De club is echter geen partij in deze zaak en heeft dus ook geen toegang tot het dossier.”