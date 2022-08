🎥 Lukaku laat er geen gras over groeien: anderhalve minuut is genoeg voor openingsdoelpunt - invalbeurt CDK

Romelu Lukaku is goed aan zijn seizoen begonnen in de Serie A. Op bezoek bij Lecce was het meteen raak.

Romelu Lukaku begon in de basis bij Internazionale op bezoek bij Lecce en in de tweede minuut was het al meteen raak. Hij kreeg de bal van Darmian en maakte er meteen 0-1 van, waardoor de Milanezen meteen op rozen zaten in de wedstrijd. #BIGROM | Romelu Lukaku laat er geen gras over groeien! 🇧🇪💪🏼 #LecceInter pic.twitter.com/X5bjFvRgGP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 13, 2022 Bij de andere Milanese club mocht Charles De Ketelaere invallen. Hij won uiteindelijk met zijn team met 4-2 van Udinese.

