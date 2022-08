Toch wel vreemd: Barcelona krijgt één van zijn spelers niet ingeschreven, maar wil nog eens 65 miljoen uitgeven

Barcelona heeft de meeste van zijn aanwinsten op tijd kunnen inschrijven voor het begin van de Spaanse competitie. Enkel Jules Koundé, overgekomen van Sevilla, staat nog niet op de lijst.

Door de financiële problemen heeft La Liga dus nog geen toestemming gegeven om de 23-jarige Fransman in te schrijven. De centrale verdediger zal waarschijnlijk nog even moeten wachten tot Barça meer garanties kan voorleggen. Volgens de Spaanse pers is het al een wonder dat ze Lewandowski, Raphina en co al mochten inschrijven.

Maar ondanks dat ze zoveel problemen hebben zitten ze nog steeds achter Bernardo Silva van Manchester City. Die zou niet mogen vertrekken van de club, maar de Catalanen zouden er 65 miljoen voor op tafel willen leggen. Dat gaat toch weer wat creatief financieel rekenwerk vereisen.