Neville en Carragher geven hun mening over transfers van Man. United

Manchester United heeft de afgelopen jaren flink wat geld uitgegeven aan transfers. Gary Neville en Jamie Carragher zetten ze op een rijtje volgens hun mening.

De namen van de transfers van afgelopen jaren gaan van Ibrahimovic tot Lukaku tot Pogba. Carragher en Neville hebben tijdens een uitzending op sky sports een lijstje gemaakt van de tops en flops naar hun mening. Opvallend is dat de spelers waaraan United het meeste geld heeft besteed vooral bij de flops staan. Lukaku, Pogba, Alexis Sanchez en Sancho kregen een dikke buis van de Engelse pundits. Ronaldo staat dan weer in het twijfelkollommetje samen met Maguire wat toch ook discutabel is. Enkel Ibrahimovic en Fernandes zijn volgens beide ex-profvoetballers geslaagde transfers.