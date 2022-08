🎥 Chiellini heel eerlijk over zijn kansen bij de dames: "Ik ben lelijk als de nacht... Dus ja"

Giorgio Chiellini speelt tegenwoordig voor Los Angeles FC. De oud-verdediger van Juventus en de Squadra kreeg in een podcast de vraag of hij met meer vrouwen kon het bed delen als bekende voetballer. Zijn antwoord was eerlijk...

"Kijk naar mij, ik ben lelijk als de nacht... Ja!", klonk het. Intussen gaat het filmpje viraal op Twitter. 🚨 Plus sincère que #Chiellini tu meurs 🤣🤣🤣🤣



❓Être footballeur, ça permet de coucher avec plus de monde ?



Chiellini :"Regarde-moi, je suis moche comme la faim...OUI !! pic.twitter.com/eS2eI3lCrG — TEAM Serie A FR (@teamseriea1) August 18, 2022