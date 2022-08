Tottenham wil opnieuw toeslaan: trekt andere ex-Jupiler Pro League-speler naar Londen?

De Oekraïense middenvelder ging voor 13,5 miljoen euro van Racing Genk naar Atalanta en liet daar meermaals het buskruit in zijn linkervoet zien. Het contract van de 29-jarige Malinoskyi is ten einde aan het einde van dit seizoen en Atalanta wil nog zaakjes doen.

Want de club zou Malinovskyi hebben aangeboden aan Tottenham voor een bedrag van 20 miljoen euro. De Spurs zouden het bod in overweging nemen, zeker aangezien Malinovskyi enkele miljoenen meer waard is. Vooral Atalanta-coach Gasperini zou het wel gehad hebben met Malinovskyi. De Italiaanse coach is niet aan zijn proefstuk toe want vorig jaar liet hij ook sterspeler Papu Gomez al vertrekken naar Sevilla voor amper 6 miljoen.

