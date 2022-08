Eerste nieuws over blessure van Amine Et Taïbi bij Jong Genk

Afgelopen weekend blesseerde Amine Et Taïbi zich behoorlijk zwaar tijdens het duel van Jong Genk.

Het Belang van Limburg komt met een eerste update over de blessure van Amine Et Taïbi, speler van Jong Genk. Volgens de krant heeft Et Taïbi geen breuken opgelopen. De enkel kon weer in de kom gezet worden.

Of er schade is aan spieren en zo zal pas de volgende dagen duidelijk worden als er meer onderzoeken uitgevoerd kunnen worden.

Voorlopig is het dan ook nog onduidelijk hoe lang Jong Genk Et Taïbi zal moeten missen in de Challenger Pro League.