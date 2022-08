Mourinho spreekt medeleven uit voor Wijnaldum die scheenbeenbreuk opliep

AS Roma zal Georginio Wijnaldum een tijdje moeten missen na een blessure op training.

De Nederlander liep een breuk in zijn rechterscheenbeen op op trainer. Trainer José Mourinho spreekt op sociale media zijn steun uit voor de 31-jarige middenvelder.

Onderzoeken de komende dagen zullen de ernst van de blessure moeten uitwijzen. Dan pas kan gekeken worden hoelang hij out is. Mogelijk mist hij ook het WK met Oranje.

"Soms kan voetbal 'shit' zijn", zegt Mourinho op sociale media. "In slechts twee weken tijd werd 'Gini' een van ons door hoe hij is als mens. Zijn voetbalkwaliteiten kenden we al. Helaas kan hij door een ongelukkig opgelopen zware blessure lange tijd niet spelen."