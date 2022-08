Inter al een eerste keer onderuit en ook Lukaku scoorde slechte punten: "Anoniem optreden, de grote afwezige"

Het heeft niet lang geduurd eer Inter tegen zijn eerste nederlaag aanliep. Ook Romelu Lukaku kwam niet goed uit de verf vrijdagavond op het veld van Lazio.

De Romeinen zetten de partij in het laatste kwartier helemaal naar hun hand en sloten af met 3-1-winst. Romelu Lukaku was dan al van het veld gehaald, want de Rode Duivel kon zijn stempel niet drukken op de partij. In de 69ste minuut kwam Edin Džeko hem vervangen.

Geen hoge noteringen

De Italiaanse kranten zijn op deze zaterdag dan ook scherp voor Lukaku. De hoogste notering die de aanvaller krijgt, is een 5. Calciomercato wees op zijn 'desastreuze eerste helft', de andere Italiaanse media vonden hem vooral traag ogen en passief.

"Romelu Lukaku was de grote afwezige van de avond", staat in La Gazzetto dello Sport te lezen. "Een anoniem optreden van de Belgische spits", meldt Eurosport Italia. La Republicca zag een wedstrijd waarin Lukaku 'weinig klaarmaakte'.