Negende overwinning op een rij voor Shandong Taishan en Fellaini

Shandong Taishan, de club waar Fallaini speelt, heeft voor de negende keer op een rij gewonnen. Het telt nu 39 op 45 en staat tweede, achter Wuhan Three Towns, in de Chinese competitie.

Shandong Taishan won deze middag met 1-2 op bezoek bij Wuhan FC. Hierdoor telt het nu negen overwinningen op een rij en blijft het meedoen voor de titel. Bij de rust viel ex-Rode Duivel Fellaini in voor Crysan. In minuut vijftig opende de uitploeg de score via Chen Pu. Zes minuten later was het opnieuw prijs voor Chen Pu (0-2).

Twintig minuten voor affluiten kon Kajevic vanop de stip de aansluitingtreffer maken. Maar niet genoeg om Shandong Taishan en Fellaini van een negende overwinning te houden.