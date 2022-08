Philippe Clement reageert op kritiek: "Daar wordt niets over gezegd"

Philippe Clement is sinds begin dit jaar trainer bij AS Monaco. Eén artikel zorgde er voor dat het beeld over hem om sloeg.

Philippe Clement reageert bij Play Sports op de kritiek die hij vorig jaar kreeg toen het heel even niet goed ging bij zijn nieuwe club AS Monaco.

"Een journalist van L'Equipe heeft toen een artikel geschreven en iedereen heeft dat overgenomen. Maar iedereen (binnen de club) was heel enthousiast van in het begin. Binnen de club is daar nooit een woord over gevallen ondanks dat dit een club is waar, zelfs nog meer dan bij Club Brugge, nog meer tussentijdse evaluaties worden gemaakt over werking, over resultaten, over manier van spelen, over alles".

De voorzitter is helemaal niet tevreden en hij gaat iedereen buiten gooien, dat is wel groot nieuws

"Maar bijvoorbeeld, mijn eerste twinting matchen bij Monaco, zijn er maar twee coaches in de geschiedenis van Monaco die meer punten hebben gehaald. Daar wordt niet veel over gezegd. Of dat we in heel de tweede ronde samen met PSG het meeste punten behaald. Daar wordt niet veel over gezegd".

"Maar als er één journalist schrijft: de voorzitter is helemaal niet tevreden en hij gaat iedereen buiten gooien, dat is wel groot nieuws", sluit hij af.