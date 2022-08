Paul Pogba schakelt justitie in tegen zijn broer

De advocaten van Paul Pogba reageren op uitspraken van zijn broer Mathias dat hij "explosieve onthullingen" zal doen.

In een video die Mathias Pogba zaterdagavond postte, de oudere broer van Paul, stelt hij dat hij binnenkort "explosieve onthullingen" zal bekend maken over zijn broer Paul Pogba, maar ook over Kylian Mbappé en Rafaela Pimenta, de opvolgster van Mino Raiola (die makelaar was van Paul Pogba).

"De recente uitspraken van Mathias Pogba op sociale media zijn helaas geen verrassing. Ze komen bovenop bedreigingen en afpersingspogingen van een georganiseerde bende tegen Paul Pogba. De bevoegde autoriteiten in Italië en Frankrijk zijn een maand geleden al aan de slag gegaan en er zal geen verdere commentaar worden gegeven in verband met het lopende onderzoek", stellen advocaten die Paul Pogba, zijn moeder en Rafaela Pimenta vertegenwoordigen.