Ancelotti over Eden Hazard: 'Hij heeft mijn volle vertrouwen'

De coach van Real Madrid heeft zijn vertrouwen in Hazard opnieuw uitgesproken, ook al mag hij niet spelen.

De moeilijkheden voor Eden Hazard bij Real Madrid blijven aanslepen. De Rode Duivel mocht weer 90 minuten vanop de bank toekijken hoe Real won van Espanyol.

Ancelotti behoudt wel het vertrouwen in de kapitein van de Rode Duivels. "Hij heeft al mijn vertrouwen, of hij nu speelt of niet. Hij had een optie kunnen zijn om in te vallen, maar ik wilde de wedstrijd niet uit balans brengen", zei hij op de persconferentie achteraf.

"Hazard zal spelen, maar ik ben niet de coach van Hazard of Mendy. Ik ben de coach van Real en van alle spelers hier", besluit Ancelotti.

Real won tegen Espanyol in het slot. De score werd geopend met een goal van Vincius Junior in de 12e minuut. Daarna scoorde Joselu tegen in minuut 43. Uiteindelijk was Benzema de reddende engel met nog twee goals in het slot van de wedstrijd.