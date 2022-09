Fulham huurt linksachter van PSG voor één seizoen

Fulham heeft een nieuwe linksachter gevonden bij PSG. Ze lenen Kurzawa voor één seizoen van de Franse grootmacht.

Het is officieel: Layvin Kurzawa gaat voor een seizoen in de Premier League voetballen. PSG leent hem namelijk een jaartje uit aan Fulham. De 29-jarige linksachter werd in de zomer van 2015 naar PSG gehaald. Ze gaven 25 miljoen euro uit aan de Fransman die doorbrak bij Monaco.

In totaal won Kurzawa 4 Franse titels, 5 Franse bekers, 4 Franse League Cups en 5 Franse Supercups. Een mooi palmaren dus voor de 29-jarige linksachter. Na zeven jaar en 153 wedstrijden in het shirt van PSG wordt hij dus een jaartje bij Fulham gestald. Hij ligt nog twee jaar onder contract in de Franse hoofdstad.