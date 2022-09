Aster Vranckx geeft eerste interview als AC Milanspeler: "Ik wil graag kampioen worden"

Aster Vranckx is de vierde Belg die vorige week naar AC Milan werd gehaald. De jonge middenvelder gaf zonet zijn eerste interview als speler van de Italiaanse club.

“Ik denk dat dit een grote stap in mijn carrière is. Ik ga alles geven voor deze club en hopelijk kunnen we opnieuw kampioen spelen. Voor mij is dit het bewijs dat er geen limieten zijn in het leven en dat je voor al je dromen moet gaan”, vertelde Aster Vranckx in de aanloop naar de Milanese derby. Wolfsburg leent Aster Vranckx een seizoen uit aan AC Milan, waar hij inmiddels de vierde Belg is in de kern: "Het is leuk dat er andere Belgen zijn. Ik ken Alexis Saelemaekers en Divock Origi, maar niet zo goed als Charles De Ketelaere", vertelde hij aan de media van de club.

"Als ik aan AC Milan denk, denk ik aan spelers als Ronaldinho en Kaka", verklaarde Vranckx over zijn voorgangers. "Van wat ik gehoord en gezien heb is de Serie A zeer tactisch. Er is heel wat kwaliteit in deze competitie", voegde hij er nog aan toe. Aster Vranckx zal met het nummer 40 op de rug spelen dit seizoen. "Het is het nummer waarmee ik mijn carrière begon. Ik heb het altijd een leuk nummer gevonden. Er zit niet echt een reden achter, maar ik heb er al goede jaren mee gehad dus koos ik het opnieuw", besloot Vranckx.