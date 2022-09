'Racing Genk heeft nog twee opties voor nieuwe flankaanvaller'

Racing Genk gaat in de laatste dagen van de zomermercato nog actief op zoek naar een nieuwe flankaanvaller.

Voor het opvangen van het vertrek van Ito wordt best nog een extra pion aangetrokken bij Racing Genk. De piste van Sor van Slavia Praag mag geschrapt worden.

De 10 miljoen euro die Genk op tafel legde was onvoldoende voor de Tsjechische club en meer zal Racing Genk niet geven. De speler zelf vond het alvast jammer, want hij had zijn hoofd al op Genk gezet.

Volgens Het Nieuwsblad zijn er nog twee pistes voor Racing Genk. Eentje ligt daarvan in België, een ander in het buitenland. De krant noemt geen namen.