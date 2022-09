Beerschot heeft akkoord met nieuwe spits bereikt

Beerschot haalt met zijn nieuwe spits de topschutter uit de IJslandse eerste klasse binnen.

De 23-jarige IJslander Nökkvi Thórisson wordt de nieuwe spits van Beerschot. Dat bevestigt de IJslandse club KA Akureyri op hun website. Hij had nog een contract tot 2024 bij de club.

Welke transfersom Beerschot betaald heeft voor de aanvaller is niet duidelijk, maar de IJslandse ploeg laat wel weten dat er eentje betaald werd. Hij is op weg naar Antwerpen om zijn medische tests af te leggen en als die in orde zijn volgt de ondertekening van zijn contract.

Op zijn zestiende speelde Thórisson eventjes bij het Duitse Hannover 96, maar hij kwam daarnaast enkel in actie in eigen land. Op dit moment is hij topschutter in de IJslandse competitie, met 17 goals in 19 wedstrijden.