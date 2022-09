📷 Premier League schrapt wedstrijden van dit weekend

Volgens de uitgeschreven protocollen mag er bij het overleden van de Engelse vorstin tien dagen lang geen enkele sportwedstrijd gespeeld worden.

De Britse regering liet de keuze om al dan niet te spelen echter over aan de Premier League. Die hebben nu beslist om dit weekend zeker niet te spelen.

Wat er met de Europese duels van volgende week en de wedstrijden van volgend weekend zal gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk worden die wel afgewerkt.

Ook in de Championship en League One en Two wordt niet gespeeld. Vincent Kompany moest vanavond met Burnley normaal tegen Norwich spelen.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.