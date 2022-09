Challenger Pro League: SK Beveren boekt tweede zege op rij tegen SL16 FC

SK Beveren heeft de beloften van Standard zijn eerste nederlaag van het seizoen bezorgd.

Voor de wedstrijd stond SL16 FC nog boven SK Beveren in het klassement en daar wilde Beveren verandering in brengen.

Maar na amper 11 minuten kwam Beveren op achterstand via een goal van Noah Ohio, die terug komt uit een blessure. Voor SK Beveren het signaal om te reageren. Het trapte eerst nog tegen de paal maar kon via Maderner gelijkmaken in minuut 17.

Er kwamen daarna heel wat kansen voor beide ploegen maar er viel pas in de 74e minuut een goal. Hoggas scoorde via een assist van Maderner.

Door deze tweede zege op rij spring SK Beveren naar de vierde plaats in het klassement. Voor SL16 FC is het de eerste nederlaag van het seizoen, zij staan nu zesde met zes punten.