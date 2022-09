🎥 Chiellini waant zich even Pirlo en pakt uit met geweldige assist buitenkant voet

Giorgio Chiellini speelde de voorbije 15 jaar bij Juventus maar verhuisde deze zomer naar de Verenigde Staten, waar hij in de MLS speelt bij Los Angeles FC.

Zijn ploeg Los Angeles FC speelde zaterdagnacht tegen FC Dallas. Chiellini en co verloren wel met 2-1 maar de assist van de Italiaan mag wel gezien worden. Net voor de rust verstuurde hij een assist naar Cristian Arango die plots alleen voor doel stond.

Chiellini dacht op dat moment waarschijnlijk even dat hij Andrea Pirlo was, waarmee hij nog samen speelde bij Juventus en de nationale ploeg.

When the going gets tough... #DALvLAFC 0-1 pic.twitter.com/D6AZaR6Sle