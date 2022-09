🎥 Zakaria Bakkali kan na 2,5 jaar nog eens scoren en helpt RKC zo aan de zege tegen Cambuur

Zakaria Bakkali kan nog scoren. Hij scoorde zijn eerste goal voor het Nederlandse RKC.

Bakkali maakte in augustus de overstap van Anderlecht naar RKC en keerde zo na zeven jaar terug naar de Eredivisie nadat hij vertrok bij PSV in 2015.

Tegen Cambuur stonden bij RKC naast Bakkali nog drie Belgen tussen de lijnen, nl. Shawn Adewoye, Dario Van den Buijs en Thierry Lutonda.

Bakkali viel op het uur in en scoorde de 3-1. Het is zijn eerste goal sinds februari 2020 toen hij bij Anderlecht voor het laatst scoorde tegen Eupen. RKC Waalwijk won de match tegen Cambuur met 5-1 nadat Cambuur in de eerste helft al met negen was gevallen na twee rode kaarten.