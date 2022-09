'Franse eersteklasser heeft een coach, maar... is (zo goed als) rond met Pochettino'

Mauricio Pochettino staat voor een terugkeer naar de Ligue 1. OGC Nice denkt aan de voormalige coach van PSG om hen naar de Franse subtop te loodsen.

Opvallend: OGC Nice heeft met Lucien Favre een coach die er nog maar enkele maanden aan het roer staat én nog steeds in dienst is. De dertiende plaats is dan wel minder dan verhoopt, maar de voorbije maanden klonk het aan de Cote d’Azur dat de coach de tijd krijgt om te bouwen.

Toch weten de Franse kranten dat Nice in onderhandeling zit met Mauricio Pochettino. Meer zelfs: gisteren én vandaag werd onderhandeld. En het gaat goed: er wordt morgen al meteen witte rook verwacht. We hebben zo’n flauw gevoel dat Favre zijn spullen al aan het pakken is. Wordt ongetwijfeld vervolg.