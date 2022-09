Romelu Lukaku moet Inter vooruitstuwen: "Voorbeeld voor de rest van de ploeg"

Romelu Lukaku zit bij Inter Milaan voorlopig aan de kant en dat voelen ze. De club leed al een derde nederlaag dit seizoen in de Serie A.

Inter staat momenteel in de Serie A pas op een zevende plaats, met vijf punten achterstand op leiders Napoli en Atalanta.

“Zonder de Belgische reus verloren de Nerazzurri leiderschap”, klinkt het in La Gazzetta dello Sport. “Hij zal de opmars van Inter niet alleen kunnen inleiden, daarvoor is een collectieve herstart nodig, maar zijn terugkeer zou wel helpen. Lukaku is het voorbeeld voor de rest van de ploeg, het kompas waar alles rond draait. Terwijl hij aan zijn terugkeer werkte, zag hij Inter beetje bij beetje achteruitgaan.”

Op 1 oktober zou hij weer van de partij zijn in de topper tegen AS Roma. “Als alles goed gaat, dan moet Lukaku tijdig fit zijn voor de clash met de oude maestro, José Mourinho. Dan zou hij zijn plek in het midden van de aanval opnieuw moeten innemen.”