Ousmane Dembélé: "Ik was verplicht om bij Barcelona te blijven"

Het gerucht ging lang dat de Franse vleugelspeler Ousmane Dembele zou vertrekken bij FC Barcelona, maar hij bleef uiteindelijk in Catalonië.

Blijft hij of blijft hij niet? Deze zomer heeft de saga rond Ousmane Dembélé opnieuw voor opschudding gezorgd in Spanje. De Franse vleugelspeler stelde hoge salariseisen en wilde een tijdlang niet ingaan op de voorstellen van FC Barcelona voor de verlenging van z'n contract. De 25-jarige Fransman bleef uiteindelijk bij Xavi en alle anderen en legde zijn keuze uit aan RMC Sports.

"Met Xavi's vertrouwen, was ik verplicht om te blijven. Ik voel me goed in de kleedkamer, met al deze jongeren, dit hele team. Ik ben hier nu al zes jaar. Ik heb Xavi altijd verteld dat ik bij de club wilde blijven", vertelde de flankaanvaller. Ousmane Dembele heeft twee doelpunten gemaakt en twee assists gegeven in de eerste zes wedstrijden in La Liga. Hij is echt een wapen voor de Catalanen. Kan hij hetzelfde doen voor het Franse team tegen Oostenrijk? Het antwoord weten we vanavond.