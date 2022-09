Van Gaal houdt van wat controverse rond zijn persoon: "Het was al even geleden dat hij zo uitpakte"

Louis van Gaal heeft zich nog eens goed laten gaan deze week. Hij zocht ruzie met een paar journalisten en deed weer wat krasse uitspraken. Ruud Gullit en Marco van Basten stoorden er zich zelfs aan.

De persconferenties van de Nederlandse bondscoach zijn geanimeerd, om het eufemistisch uit te drukken. ''Het was al even geleden dat hij zo uitpakte. Twintig jaar geleden deed hij dat veel vaker. Van vraag één begon hij te discussiëren, en het hield niet meer op", zegt Sjoerd Mossou, voetbaljournalist van het 'Algemeen Dagblad' bij HLN. "Van Gaal kan best grappig en kleurrijk zijn, maar af en toe gaat-ie te ver."

Collega-journalisten kregen maandag alvast een stevige veeg uit de pan. "Maar ik heb wel de indruk dat hij er spijt van heeft gekregen, want de dagen nadien was hij veel opgewekter. Als coach staat hij ook niet ter discussie hoor. Het voetbal wordt almaar beter. En hij heeft minder vijanden dan vroeger, mede ook door dat goeie WK in 2014. Toen kreeg hij vooraf veel kritiek, maar haalde hij toch maar even de finale. Hij heeft het Nederlandse voetbal zo veel gebracht, dat zien mensen ook wel naast z'n gekheid. Of je haat hem, of je vindt hem geweldig."