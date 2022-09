Axel Witsel blijft positief in aanloop naar het WK: "We domineerden deze wedstrijd"

De Rode Duivels schitterden niet in Amsterdam, maar het ordewoord was duidelijk: blijf positief. Axel Witsel, een van de beste mannen op het veld, belichaamde dit perfect.

Volgens Axel Witsel was de wedstrijd van zondag niet verontrustend, integendeel: "De wedstrijd was eerder in ons voordeel. Het enige wat ontbrak was een overwinning aan het eind. Het is jammer, want we wilden winnen, ongeacht of we ons kwalificeren of niet", begon de middenvelder. "Want op het WK komen we ook grote landen tegen. En we hebben het goed gedaan, maar het resultaat volgt niet.

Witsel wijst op de afwachtende houding van Nederland. "Zij zijn een team dat graag de bal heeft en het spel creëert, en het was andersom. De manier waarop we speelden was positief. We hadden een paar kansen, maar het lukte niet," zei hij. "We zullen effIciënter moeten zijn om op het WK aan de top te staan."

BETER DAN NEDERLAND?

België was echter niet vol vertrouwen in hun laatste grote test voor Qatar. "Vertrouwen komt van winnen, dat is waar, maar dat verandert niets voor het WK. We domineerden hen tijdens de wedstrijd," zei Witsel. "Ze bleven veel op hun eigen helft, we verdienden beter."