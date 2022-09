Pijnlijk: voormalig Duits international moet bij de U23 van Dortmund gaan spelen en zal geen minuten meer krijgen bij A-ploeg

In 2019 betaalde Borussia Dortmund nog zo'n 25 miljoen voor linksachter Nico Schulz. Dit seizoen heeft hij te horen gekregen dat hij geen minuten meer zal maken bij de A-ploeg en met de U23 moet spelen.

Schulz verdient bij Dortmund bovendien zo'n 5 miljoen euro per jaar. Iets meer dan zijn ploegmaats van de U23 die in de derde Duitse klasse uitkomen. Daar ligt het gemiddeld loon op zo'n 200.000 euro. Schulz speelde in 3 seizoenen 40 matchen voor de Borussen en kon daarin niet overtuigen. Deze zomer mocht hij vertrekken, maar hij vond geen nieuwe ploeg.

Trainer Terzic heeft hem laten weten dat hij niet meer op speelminuten hoeft te rekenen. Hij heeft in Dortmund nog een contract tot 2024. Hij mag wel nog meetrainen met de A-kern.