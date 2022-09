Marokkaanse Belg (ex-Lierse) blijft grote sier maken in Engeland: marktwaarde nu al zes(!) miljoen euro

Hij komt uit de Academie JMG in Lier en speelde ook nog bij de jeugd van Lierse. Ondertussen staat zijn marktwaarde op ... zes miljoen euro.

Ilias Chair is ook dit seizoen goed bezig. Na zijn periode bij Lierse trok hij naar Queen Park Rangers, waar hij in 2018 de A-kern haalde.

Na een jaartje op uitleenbasis bij Stevenage maakt hij nu al een paar jaar grote sier bij QPR, waar hij nog tot 2025 onder contract ligt.

Dit seizoen was hij in 10 wedstrijden in The Championship al goed voor 3 goals, 5 assists en 25 ontwikkelde kansen.

Daarmee hoort hij tot de top in de Engelse tweede klasse. De 24-jarige spelmaker heeft daardoor nu ook al een marktwaarde van zes miljoen euro volgens Transfermarkt.be.