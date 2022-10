Beerschot roemloos ten onder tegen RWDM

Vorige week kon Beerschot nog met 2-0 winnen van Deinze, maar dit konden ze in Brussel vanavond niet herhalen.

In het begin van de wedstrijd ging het spel wat op en neer. Beerschot had de controle en RWDM probeerde er snedig uit de komen. Na 19 minuten stond het éi zo na 1-0 na een schot van Biron dat via Van den Bergh, Lathouwers en tot slot de paal niet achter de doellijn belande.

In de 28ste minuut schreeuwde Antwerphuurling Alexis De Sart voor een strafschop na vermeend handspel, maar de bal gaat niet op de stip. In de 37ste minuut was de beste kans tot dusver voor Beerschot. Thorisson met schot maar O'Brien stond in de weg van het schot. Het was wachten tot de 40ste minuut op het eerste doelpunt. De verdediging van Beerschot ging aan het blunderen en Plange zette de thuisploeg op voorsprong. Dit was ineens ook de ruststand.

Beerschot gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker via Nkita en Thorisson, maar de bal wou niet over de doellijn gaan. In de 63ste minuut ging Van den Bergh aan het blunderen bij Beerschot. De verdediger stuurde een vreemde pas richting Biron die de thuisploeg dankbaar op 2-0 zette.

Beerschot kan geen vuist meer maken en verliest zo tegen RWDM. De Brusselaars springen naar de 4de plek op vier punten van de leider, de beloften van Anderlecht.