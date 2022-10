🎥 Sergio Ramos schrijft geschiedenis na een uitbarsting

Sergio Ramos werd zaterdag in Reims van het veld gestuurd. De omstandigheden van zijn uitzetting doen PSG geen plezier.

Sergio Ramos zal nooit veranderen: op 35-jarige leeftijd pakte de veteraan zaterdag de 28e rode kaart uit zijn carrière. Het was een van de vreemdste van allemaal: eerst gewaarschuwd, Ramos naderde de scheidsrechter om te protesteren ... en kreeg een tweede kaart. De PSG-spelers protesteerden, vooral in de rust, waarbij aanvoerder Marquinhos zich afvroeg "of er iets persoonlijks was" van de scheidsrechter.

PSG-coach Christophe Galtier verklaarde: "Sergio zei een belediging, die niet persoonlijk is, het zijn vulgaire woorden die de hele tijd worden gebruikt, ik hoor het vooral op de training. De scheidsrechter nam het persoonlijk op. De woorden in kwestie zouden zijn "puta madre". Een veel voorkomende uitdrukking onder Spaanstalige spelers.

Maar het resultaat mag er zijn: met zijn 28e rode kaart uit zijn carrière heeft Sergio Ramos Cyril Rool ingehaald om de op één na meest geroyeerde speler uit de voetbalgeschiedenis te worden. Gerardo Bedoya, die 46 keer werd uitgesloten, staat bovenaan de lijst.