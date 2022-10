🎥 Darwin Nuñez scoort voor het eerst sinds augustus weer voor Liverpool, maar Arsenal wint topper en blijft leider

Arsenal blijft aan de kop van het klassement in de Premier League na een felbevochten overwinning tegen Liverpool.

Liverpool moest na teleurstellend seizoensbegin aan de bak tegen leider Arsenal. Liverpool stond pas tiende en heeft nu al een aanzienlijke achterstand op de top vier. Maar het was Arsenal dat het beste begon aan de match.

Gabriel Martinelli deed na een minuut al de netten trillen voor Arsenal. Liverpool gaf niet op en na 34 minuten kon Darwin Nuñez nog eens scoren. Dat was al van de openingsspeeldag tegen Fulham geleden. Arsenal was niet aangeslagen en in de extra tijd van de eerste helft zette Bukayo Saka Arsenal weer op voorsprong.

Roberto Firmino zorgde er na 53 minuten voor dat de bordjes weer in evenwicht hingen. Al zijn tiende goal tegen Arsenal. Een kwartier voor het einde bezorgde Bukayo Saka Arsenal de overwinning vanop de stip. Dat blijft zo leider in de Premier League met een puntje meer dan Manchester City. Liverpool blijft op plek tien en heeft nu al veertien punten achterstand op Arsenal.

Bekijk hieronder alle goals:

De 🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 connectie is sterk! pic.twitter.com/UtD11gRP9E — Play Sports (@playsports) October 9, 2022