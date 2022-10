📷 Lyon stuurt Peter Bosz door en heeft meteen nieuwe trainer klaar

Het hing al de hele dag in de lucht en is nu ook officieel. Peter Bosz is niet langer trainer van Olympique Lyon.

De Nederlander werd na vijf wedstrijden zonder overwinning bedankt voor bewezen diensten bij Lyon. De club maakte dat nieuws bekend via een persbericht. Met voormalig bondscoach Laurent Blanc werd meteen ook een opvolger aangesteld. Bosz was sinds juni 2021 aan de slag bij de Franse club. Vier nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, met nog een 1-1-gelijkspel tegen Toulouse vrijdag, werden Bosz fataal. Blanc zat sinds februari zonder werk, toen hij ontslagen werd bij Al-Rayyan in Qatar. Communiqué du club ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2022