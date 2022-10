🎥 VVV Venlo trekt naar de politie na incidenten tegen Roda JC

De wedstrijden tussen Roda JC en VVV Venlo zorgen altijd voor heel wat spanning. Ook dit weekend liep het mis.

Roda JC won vrijdag met 4-1 van rivaal VVV Venlo. Achteraf was er heel wat te doen buiten het stadion. De bussen van VVV werden bekogeld met stenen.

Ook na afloop van Roda JC - VVV Venlo zochten beide supportersgroepen de confrontatie. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. pic.twitter.com/5XZopZeMHx — Awaydays NL (@AwaydaysNL) October 7, 2022

2 dagen later maakte VVV bekend dat het naar de politie stapt. "Meerdere ruiten van onze bussen sneuvelden. Ook kwamen enkele supporters in gevaar", aldus VVV in een medeling.

Ook keek VVV naar zichzelf. Er was een handgemeen in het vak van VVV en er zou met vuurwerk gegooid zijn. "Dat gedrag keuren we af en we zullen daarop hard optreden", ging VVV verder. "We betreuren het dat een klein groepje het verpest voor de grote meerderheid."