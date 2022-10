Ploegmaat van Leandro Trossard moet direct punt achter carrière zetten

Brighton & Hove Albion had maandag bijzonder slecht nieuws vanuit de club te melden.

De ploeg van Rode Duivel Leandro Trossard kwam met nieuws dat geen enkele club graag wil melden. “Enock Mwepu moet zijn carrière noodgedwongen stopzetten wegens de diagnose van een erfelijke hartaandoening”, schrijft Brighton & Hove Albion op zijn website. “De aandoening kan na verloop van tijd erger worden. Mocht Enock verder competitief voetbal spelen, zou hij een extreem risico lopen op een mogelijk fatale hartstilstand.”

Mwepu is amper 24 jaar oud. Hij is sinds de zomer van 2021 bij Brighton aan de slag. Zij betaalden toen 23 miljoen euro aan RB Salzburg voor de transfer.

"Een veelbelovende carrière die op zo'n jonge leeftijd wordt stopgezet... We zullen Enock als club alle liefde, hulp en steun geven om volledig te herstellen. Ook in de volgende stappen in zijn leven", klinkt het bij voorzitter Tony Bloom.

"Een jongen uit een klein Zambiaans dorpje heeft nieuws mee te delen. Hij vervulde zijn droom door op het hoogste niveau te voetballen. Maar sommige dromen komen ten einde. Het is met groot verdriet dat ik mijn schoenen aan de haak hang op medisch advies", liet Mwepu zelf weten.